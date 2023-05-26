На юго-востоке Москвы загорелся релейный шкаф
Релейный шкаф загорелся на железной дороге на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел минувшей ночью, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
По его данным, на месте были замечены трое подозрительных мужчин, их сейчас разыскивают правоохранители. Полиция не исключает версии поджога.
Общая площадь возгорания составила чуть более одного квадратного метра.
В последнее время поджоги релейных шкафов в России происходят регулярно. Накануне рано утром это произошло на участке железной дороги около Ржевки в Петербурге, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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