В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека
27 сентября 202316:26
На юге столицы произошло массовое ДТП, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По предварительной информации, в результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.
Отмечается, что в настоящий момент на месте работают специалисты, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
Накануне В Москве кортеж с «мигалками» устроил ДТП и скрылся, напоминает RT. Один из автомобилей с номерами ЕКХ в 2017 году принадлежал главе «Роснефти» Игорю Сечину. За кем сейчас закреплена машина, неизвестно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: цены на бензин в России растут, несмотря на меры правительства
- В массовом ДТП на юге Москвы пострадали три человека
- Начальника главного управления МЧС задержали в Краснодарском крае
- Актера театра Московского дворца молодежи обманули на 2 млн рублей
- США вводят безвизовый режим для Израиля
- Вице-премьер России предложил ввести заградительную пошлину на экспорт нефти
- Латвия объявила бойкот матчам с российскими юношескими футбольными сборными
- Российские войска ликвидировали диверсантов ВСУ в Херсонской области
- Памятник Борису Моисееву открыли на Троекуровском кладбище
- Россиянина обвинили в приготовлении к госизмене за желание вступить в ряды ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru