В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек

ДТП произошло около деревни Шелокша. В результате автомобильного происшествия погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять госпитализированы в областную клиническую больницу.

Отмечается, что на трассе М-7 столкнулись маршрутная «Газель» и грузовик. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд фуры на встречную полосу.

Ранее в ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали 22 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

