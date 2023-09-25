В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек

В Нижегородской области произошла смертельная автоавария, сообщает Минздрав региона.

Под Нижним Новгородом в ДТП с «ГАЗелью» погибли три человека

ДТП произошло около деревни Шелокша. В результате автомобильного происшествия погибли три человека, 17 человек пострадали, из них девять госпитализированы в областную клиническую больницу.

Отмечается, что на трассе М-7 столкнулись маршрутная «Газель» и грузовик. По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд фуры на встречную полосу.

Ранее в ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали 22 человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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