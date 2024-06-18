На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5
Землетрясение магнитудой 4,5 зафиксировали в Джалал-Абадской области Киргизии, жертв и разрушений нет. Об этом сообщил институт сейсмологии республики.
Специалисты указали, что подземные толчки произошли в 2:02 во вторник (23:02 понедельника по Москве), их эпицентр находился в четырех километрах юго-западнее села Арсланбоб и в 45 км от города Джалал-Абад.
Интенсивность землетрясения в селах Арсланбоб, Джай-Терек составила около 4 баллов, в Кок-Алме, Чарбаке, Кызыл-Ункуре, Уч-Булаке — 3,5 балла.
Ранее на Сахалине произошли подземные толчки магнитудой 4,1 и около 3, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин заявил, что обсуждал с Силуановым проблему возведения моста через Лену
- Мишустин утвердил кураторов федеральных проектов
- СМИ: Четыре украинских БПЛА атаковали нефтебазу под Ростовом
- Группа «Чайф» анонсировала новый альбом и юбилейный тур
- В Москве грузовик столкнулся с 16 автомобилями
- СМИ: Италия может передать Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow
- На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5
- СМИ: Глава Евросовета Мишель может стать главой МИД Бельгии
- Канцлер Австрии назвал допустимыми удары Украины по России
- В Зимбабве заявили о готовности вступить в БРИКС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru