На юге Киргизии произошло землетрясение магнитудой 4,5

Специалисты указали, что подземные толчки произошли в 2:02 во вторник (23:02 понедельника по Москве), их эпицентр находился в четырех километрах юго-западнее села Арсланбоб и в 45 км от города Джалал-Абад.

Интенсивность землетрясения в селах Арсланбоб, Джай-Терек составила около 4 баллов, в Кок-Алме, Чарбаке, Кызыл-Ункуре, Уч-Булаке — 3,5 балла.

Ранее на Сахалине произошли подземные толчки магнитудой 4,1 и около 3, напоминает 360.ru.

