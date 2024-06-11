На границе Киргизии и Таджикистана произошло землетрясение магнитудой 4,2
Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали на границе Киргизии и Таджикистана, передает РИА Новости со ссылкой на киргизский институт сейсмологии.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 12:27 (09:27 мск), эпицентр находился на границе двух республик в 27 км юго-восточнее села Дароот-Коргон и в 140 км от города Оша. Сейсмологи отметили, что землетрясение силой 3 балла зарегистрировали в селах Дароот-Коргон, Ачык-Суу, Кара-Шыбак, Жар-Башы, силой 2,5 балла — в населенных пунктах Карамык, Шибээ, Кулчу, Чак, Кызыл-Эшме.
Жертв или разрушений в результате подземных толчков нет.
Ранее землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья Курильских островов, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru