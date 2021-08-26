На юге Италии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Власти Италии ввели режим ЧС на территории южных областей из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.

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Режим ЧС введен на 6 месяцев в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия. Также на полгода режим ЧС введен провинциях Ломбардии: Комо, Сондрио и Варезе.

Ситуация с лесными пожарами в Италии ухудшилась в августе из-за аномально высокой температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург» в Свердловской области был закрыт для движения транспорта из-за природного пожара.

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ФОТО: pexels.com
ТЕГИ:ИталияЛесные Пожары
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