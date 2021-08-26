На юге Италии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров

Режим ЧС введен на 6 месяцев в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия. Также на полгода режим ЧС введен провинциях Ломбардии: Комо, Сондрио и Варезе.

Ситуация с лесными пожарами в Италии ухудшилась в августе из-за аномально высокой температуры воздуха.

Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург» в Свердловской области был закрыт для движения транспорта из-за природного пожара.



