На юге Италии объявлен режим ЧС из-за лесных пожаров
Власти Италии ввели режим ЧС на территории южных областей из-за лесных пожаров. Об этом сообщает ТАСС.
Режим ЧС введен на 6 месяцев в областях Калабрия, Молизе, Сардиния и Сицилия. Также на полгода режим ЧС введен провинциях Ломбардии: Комо, Сондрио и Варезе.
Ситуация с лесными пожарами в Италии ухудшилась в августе из-за аномально высокой температуры воздуха.
Ранее сообщалось, что участок федеральной трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург» в Свердловской области был закрыт для движения транспорта из-за природного пожара.
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