СМИ: федеральную трассу «Пермь - Екатеринбург» перекрыли из-за природного пожара
Участок федеральной трассы Р-242 «Пермь - Екатеринбург» в Свердловской области закрыли для движения транспорта из-за природного пожара, сообщает ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу ФКУ «Уралуправтодор».
Источник агентства уточнил, что движение закрыли недалеко от города Ревда. Объезд перекрытого участка организован через Первоуральск и посёлок Билимбай.
Ранее в Авиалесоохране заявили, что за прошедшие сутки в России лесопожарными службами были потушены 117 лесных пожаров на площади 178 034 га, сообщает RT.
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