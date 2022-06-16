Пожар произошел на крупном газовом месторождении в ЯНАО

Пожар произошел на одном из крупнейших в мире Уренгойском месторождении газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Видео инцидента появилось в Сети.

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На кадрах, снятых очевидцами, видны языки пламени высотой в десятки метров. По данным Telegram-канала «Газ-Батюшка», на участке произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

Уренгойское месторождение разрабатывает компания «Газпром добыча Уренгой». В пресс-службе предприятия сообщили, что на месторождении произошла разгерметизация. Сейчас пожар локализован, работа продолжается в штатном режиме, пишет Readovka.

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:ПожарГазЯмало-Ненецкий АО
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