Число погибших при взрыве в отеле в Гаване выросло до 47

В числе погибших - четыре ребенка. Согласно данным ведомства, из 99 человек пострадавших 1 остается в больнице, 51 пациент выписан.

Мощный взрыв прогремел в центре кубинской столицы в пятницу 6 мая, в результате повреждены пять этажей со стороны фасада здания.

Правительство Кубы исключило версию о теракте. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

