В Астрахани восемь человек пострадали в ДТП с маршруткой
Восемь человек пострадали в результате аварии с участием маршрутного такси малой вместимости в Астрахани. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Астраханской области.
По данным ведомства, водитель маршрутки 1994 года рождения проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с «Хендэ-Санта-Фе», которым управлял водитель 1981 г. р. Затем маршрутка опрокинулась. В ней находились пассажиры.
«В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали 8 человек (7 пассажиров и водитель иномарки)», - заявили в УМВД.
Ранее на подъезде к Ноябрьску столкнулись автомобили KIA, КамАЗ и SHACMAN, погиб мужчина 2004 г. р., пишет Ura.ru.
