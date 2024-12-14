На трассе «Воронеж-Луганск» произошло ДТП с автобусом и грузовиком МО

Лобовое столкновение автобуса и газели произошло ночью 13 декабря на 158 километре трассы. В Сети появились кадры с места ДТП. Очевидцы говорили, что во врезавшихся автомобилях находились люди в военной форме. Известно, что бригады скорой помощи госпитализировали несколько человек с места происшествия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Домодедове из-за массовой аварии с участием примерно 20 авто было затруднено движение на трассе М4.

