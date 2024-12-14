На трассе «Воронеж-Луганск» произошло ДТП с автобусом и грузовиком МО

На трассе «Воронеж-Луганск» столкнулись автобус «ПАЗ» и грузовик «Урал» Министерства обороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Baza».

По предварительным данным, в ДТП пострадали несколько человек. Сообщалось также и о погибших, однако эта информация пока не подтверждена.

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Лобовое столкновение автобуса и газели произошло ночью 13 декабря на 158 километре трассы. В Сети появились кадры с места ДТП. Очевидцы говорили, что во врезавшихся автомобилях находились люди в военной форме. Известно, что бригады скорой помощи госпитализировали несколько человек с места происшествия.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Домодедове из-за массовой аварии с участием примерно 20 авто было затруднено движение на трассе М4.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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