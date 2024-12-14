В Домодедове из-за массовой аварии было затруднено движение на трассе М4

В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что на участке с 33-го по 36-й километр трассы произошло шесть аварий с участием 13 автомобилей. При этом очевидцы сообщали, что там столкнулось примерно 20 машин, в том числе фуры.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей.