В Домодедове из-за массовой аварии было затруднено движение на трассе М4

В Домодедове из-за массовой аварии возникло ограничение движения на трассе М4. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции России.

По данным источника, автомобили не могут проехать на 150 км М-4 «Дон» в сторону Москвы.

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В ГУ МВД России по Московской области рассказали, что на участке с 33-го по 36-й километр трассы произошло шесть аварий с участием 13 автомобилей. При этом очевидцы сообщали, что там столкнулось примерно 20 машин, в том числе фуры.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Москве на Кутузовском проспекте столкнулись несколько автомобилей.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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