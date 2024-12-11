Министр культуры Мордовии попала в больницу после ДТП
Министр культуры Мордовии Светлана Баулина попала в ДТП, чиновница госпитализирована. Об этом сообщил руководитель республики Артем Здунов.
По словам главы Мордовии, авария произошла на трассе М-5 в районе села Атюрьево. В служебном автомобиле находились Баулина и ее водитель.
«Возвращались из командировки в Рязани. К великому сожалению, водитель Рясим Хайдарович погиб. Приношу соболезнования родственникам и близким», — написал Здунов в Telegram-канале.
Баулиной оказали первичную медицинскую помощь, затем министра доставили в Саранск. Медики делают все необходимое и контролируют состояние пострадавшей.
Ранее министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков попал в аварию на дороге Начики-Кавалерское-Усть-Большерецк, он получил переломы ребер и костей таза, напоминает 360.ru.
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