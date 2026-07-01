В Германии не поверили в принудительный призыв в Бундесвер
Разговоры об усилении немецкой армии идут постоянно, но это не значит, что что-то радикально изменится, заявил НСН Александр Рар.
Все партии в Германии согласны усилить Бундесвер, а молодежь и так активно идет на службу из-за льгот и социального обеспечения, поэтому нет необходимости вводить обязательный призыв, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.
Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что, если добровольцев для армии окажется недостаточно, Германия уже в 2027 году будет вынуждена вернуться к обязательной военной службе. По его словам, окончательное решение должно быть принято не позднее 31 июля 2027 года. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте. Впрочем, Рар усомнился, что призыв вернется.
«В Европе идет милитаризация, а ни у кого на континенте нет боеспособной армии. Все чаще говорят о войне с Россией в течении пяти лет, но к этому немецкая армия совершенно не готова. Поэтому идут такие обсуждения. Эти решения принимает парламентское большинство. Оно пришло к компромиссу, что армия должна расширяться, но на добровольной основе. Даже моей 17-летней дочке пришла анкета для заполнения, хочет ли она служить в Бундесвере или нет. Если добровольцев будет недостаточно, то молодежь могут отправить в казармы принудительно. Но я не думаю, что это потребуется. Армия предлагает бесплатное обучение, довольствие и высокие зарплаты, поэтому достаточно молодых людей, которые захотят это получить. Угрозы войны обыватель не видит. Даже “Альтернатива для Германии” не против усиления немецкой армии, но она не хочет войны с Россией. Все видят, что американцы хотят уйти из Европы, поэтому их место должны занять немцы», — указал он.
Ранее Рар в эфире НСН назвал действия канцлера Германии Фридриха Мерца войной против простых русских.
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