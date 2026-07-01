Все партии в Германии согласны усилить Бундесвер, а молодежь и так активно идет на службу из-за льгот и социального обеспечения, поэтому нет необходимости вводить обязательный призыв, рассказал немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН.

Председатель комитета Бундестага по обороне Томас Ревекамп заявил, что, если добровольцев для армии окажется недостаточно, Германия уже в 2027 году будет вынуждена вернуться к обязательной военной службе. По его словам, окончательное решение должно быть принято не позднее 31 июля 2027 года. Об этом он заявил в ходе выступления в парламенте. Впрочем, Рар усомнился, что призыв вернется.