В Дагестане обрушился мост

Мост обрушился в Дагестане, шесть населенных пунктов в Дахадаевском районе республики остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает «Дагестанавтодор».

«На... дороге подъезд от автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки на участке км 8+600 закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста», - указано в сообщении.

Населенные пункты Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки, Дирбакмахи остались без транспортного сообщения. В регионе прорабатывают возможность организации объездной дороги.

Ранее обрушение моста произошло в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, пишет Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
