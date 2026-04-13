В Дагестане обрушился мост
Мост обрушился в Дагестане, шесть населенных пунктов в Дахадаевском районе республики остались без транспортного сообщения. Об этом сообщает «Дагестанавтодор».
«На... дороге подъезд от автодороги Леваши - Акуша - Уркарах - Маджалис - Мамедкала к селу Кунки на участке км 8+600 закрыто движение автотранспорта по мосту через реку Кардукотты. Причиной стало разрушение каменно-арочного моста», - указано в сообщении.
Населенные пункты Сурсурбачи, Ицари, Худуц, Ашты, Кунки, Дирбакмахи остались без транспортного сообщения. В регионе прорабатывают возможность организации объездной дороги.
Ранее обрушение моста произошло в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, пишет Ura.ru.
