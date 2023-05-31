На территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник

Беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, инфраструктура предприятия не повреждена. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.

Губернатор Кубани не исключил, что пожар на территории Афипского НПЗ произошел из-за БПЛА

«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился», — указали в ведомстве.

Ущерб имуществу не причинен, никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители и спецслужбы.

Отмечается, что взрывотехники уничтожили беспилотник в целях безопасности, пишет РИА ФАН.

Ранее на Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар, по предварительным данным, причиной ЧП стала атака дрона, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:НПЗКраснодарский КрайБеспилотники

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