На территорию Ильского НПЗ в Краснодарском крае упал беспилотник
Беспилотник упал на территорию Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае, инфраструктура предприятия не повреждена. Об этом сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
«Около 4 утра на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода предположительно упал неустановленный беспилотный аппарат. В результате падения аппарат разбился», — указали в ведомстве.
Ущерб имуществу не причинен, никто не пострадал. На месте происшествия работают правоохранители и спецслужбы.
Отмечается, что взрывотехники уничтожили беспилотник в целях безопасности, пишет РИА ФАН.
Ранее на Кубани на территории Афипского НПЗ произошел пожар, по предварительным данным, причиной ЧП стала атака дрона, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru