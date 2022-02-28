Военные РФ взяли под контроль Запорожскую АЭС
Вооруженные силы Российской Федерации взяли под контроль Запорожскую Атомную электростанцию. Об этом проинформировал официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, военнослужащие РФ взяли под охрану территорию вокруг станции.
Персонал АЭС продолжает выполнять обязанности по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиационный фон не превышает стандартных значений.
На прошлой неделе российские войска взяли под контроль Чернобыльскую Атомную электростанцию. После этого власти Украины заявили, что больше не могут гарантировать исполнения в полном объеме своих обязательств по соглашению с МАГАТЭ в рамках ДНЯО о проверках того, что ядерные материалы на национальной территории не используются в военных целях.
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