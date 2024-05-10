Беспилотники атаковали НПЗ в Калужской области

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры