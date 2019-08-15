На территории Кремля нашли бомбу
15 августа15:59
На территории Московского Кремля обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны. Известно, что в период 1941—1942 годов Кремль подвергался бомбардировкам.
Об этом пишет RT, ссылаясь на слова коменданта Кремля Сергея Хлебникова. Он сообщил, что бомба была найдена в ходе работ с грунтом. Как отмечает телеканал «360», в месте обнаружения в царские времена располагался погреб. Там делали срез грунта и обнаружили опасную находку.
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