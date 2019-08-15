На территории Кремля нашли бомбу

Ее уже вывезли с территории Кремля, на специальном полигоне ее чуть позже ликвидируют, отмечает Ura.ru.

Ранее доктор исторических наук, профессор МПГУ Александр Пыжиков в эфире НСН опроверг заявление США об искажении Россией итогов Второй мировой войны.

