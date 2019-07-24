Задержаны двое уральцев, «заминировавших» кортеж Путина
В Екатеринбурге задержаны двое жителей города, которые подозреваются в закладке фальшивого взрывного устройства на пути следования кортежа президента Владимира Путина, пишут «Известия».
Известно, что ранее судимые мужчины сначала распивали алкоголь, а затем нашли коробку из под обуви, положили в нее камни, а затем обмотали ее проводами и изолентой. Липовую бомбу они положили возле дороги, которая ведет к аэропорту Кольцово. По этой трассе должен был проехать президент, сообщает РИА ФАН.
Сами задержанные на допросе признались, что своим поступком хотели проверить бдительность правоохранительных органов.
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