На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности

Красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен в Липецке, в Липецком и Становлянском муниципальных округах, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.

ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург

Он призвал местных жителей оставаться дома, не подходить к окнам до отбоя сигнала тревоги.

Ранее боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотники

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