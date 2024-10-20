На территории Липецкой области введен режим воздушной опасности
20 октября 202402:31
Красный уровень угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов объявлен в Липецке, в Липецком и Становлянском муниципальных округах, сообщил в Telegram глава региона Игорь Артамонов.
Он призвал местных жителей оставаться дома, не подходить к окнам до отбоя сигнала тревоги.
Ранее боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru