Боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут
20 октября 202401:31
Российский военнослужащий с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Ura.ru.
Менее, чем за 20 минут, боец был атакован восемью дронами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров, обнародовав кадры с места событий, которые удалось записать с помощью беспилотника.
Ранее ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru