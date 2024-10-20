Боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут

Менее, чем за 20 минут, боец был атакован восемью дронами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров, обнародовав кадры с места событий, которые удалось записать с помощью беспилотника.

Ранее ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

