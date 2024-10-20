Боец ВС РФ увернулся от восьми беспилотников ВСУ за 20 минут

Российский военнослужащий с позывным «Фунт» направлялся к пункту назначения через линию фронта в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Ura.ru.

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Менее, чем за 20 минут, боец был атакован восемью дронами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил военблогер Кирилл Федоров, обнародовав кадры с места событий, которые удалось записать с помощью беспилотника.

Ранее ВС России нанесли удар БПЛА по командному пункту ВСУ, пока те снимали TikTok, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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