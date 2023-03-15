Губернатор Кировской области рассказал о стрелявшем из окна жителе
Губернатор Кировской области Александр Соколов назвал причину стрельбы из окна квартиры в Вятских Полянах.
По его словам, у стрелявшего из окна мужчины два гладкоствольных ружья. Глава региона сообщил, что злоумышленник не пил 16 лет, а сегодня выпил, что и вызвало такую реакцию. Отмечается, что в квартире других людей нет.
Соколов подчеркнул, что полиция оцепила прилегающую территорию и находится на месте событий. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) в пути.
Пострадавших в результате инцидента нет, добавил губернатор.
Ранее СМИ сообщали, что местные жители прячутся за гаражами и ограждениями.
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