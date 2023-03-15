Губернатор Кировской области рассказал о стрелявшем из окна жителе

По его словам, у стрелявшего из окна мужчины два гладкоствольных ружья. Глава региона сообщил, что злоумышленник не пил 16 лет, а сегодня выпил, что и вызвало такую реакцию. Отмечается, что в квартире других людей нет.

Соколов подчеркнул, что полиция оцепила прилегающую территорию и находится на месте событий. Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) в пути.

Пострадавших в результате инцидента нет, добавил губернатор.

Ранее СМИ сообщали, что местные жители прячутся за гаражами и ограждениями.

