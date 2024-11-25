Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины

Криптовалютчиков можно сравнить с сектантами: нередко можно услышать, что биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа, заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что у криптовалют действительно есть свои «пророки» — создатель биткоина, например, известен под псевдонимом Сатоши Накамото. У криптоэнтузиастов, продолжил он, есть свои «церкви» — места для встреч и обсуждений.

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По словам Иванова, биткоины необходимо воспринимать только как финансовый актив. Депутат выразил мнение, что мир оказался на грани безумия, раз начал поклоняться криптоинвесторам. Он обратил внимание, что поклонники биткоина закрывают глаза на риски и подвергают себя опасностям, формируя своеобразную финансовую секту.

Ранее эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский заявил, что текущий цикл роста биткоина не похож ни на один предыдущий, при этом курс в 100 тысяч долларов может стать вполне преодолимым пределом, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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