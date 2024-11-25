Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины

Криптовалютчиков можно сравнить с сектантами: нередко можно услышать, что биткоин стал для людей чем-то вроде нового культа, заявил депутат Брянской областной думы, председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с NEWS.ru.

Парламентарий отметил, что у криптовалют действительно есть свои «пророки» — создатель биткоина, например, известен под псевдонимом Сатоши Накамото. У криптоэнтузиастов, продолжил он, есть свои «церкви» — места для встреч и обсуждений.