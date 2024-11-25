Спикером парламента Грузии переизбран Шалва Папуашвили

Депутаты парламента Грузии нового созыва на первом заседании 25 ноября приняли решение о переизбрании спикером Шалвы Папуашвили. Он занимал эту должность с декабря 2021 года.

Прежде всего парламент признал свои полномочий. Решение приняли 88 из 89 депутатов, избранных от правящей партии «Грузинская мечта». Народные избранники от оппозиционных партий бойкотируют заседание и не присутствуют в зале заседаний. Оппозиция настаивает, что результаты выборов были подтасованы.