Спикером парламента Грузии переизбран Шалва Папуашвили

Депутаты парламента Грузии нового созыва на первом заседании 25 ноября приняли решение о переизбрании спикером Шалвы Папуашвили. Он занимал эту должность с декабря 2021 года.

Прежде всего парламент признал свои полномочий. Решение приняли 88 из 89 депутатов, избранных от правящей партии «Грузинская мечта». Народные избранники от оппозиционных партий бойкотируют заседание и не присутствуют в зале заседаний. Оппозиция настаивает, что результаты выборов были подтасованы.

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Однако парламент нового созыва признал полномочия всех 150 депутатов. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за это проголосовали однопартийцы от «Грузинской мечты». Переизбранный спикер Папуашвили заявил, что в республике по-прежнему «есть реваншистские силы, которые никогда не смогут прийти к власти».

Первое заседание парламента нового созыва должна была открывать президент Грузии Саломе Зурабишвили. Однако она отказалась это делать, поддержав оппозицию. В итоге, заседание открыл старейший депутат законодательного органа. У стен здания парламента продолжается акция протеста сторонников оппозиции.

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Фото: telegram.org
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