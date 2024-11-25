СМИ: NASA выбрало Blue Origin и SpaceX для доставки грузов на Луну

NASA (Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства) выбрало американские компании SpaceX и Blue Origin для доставки грузов на поверхность Луны. Об этом сообщило издание SpaceNews.

Согласно данным, не позднее 2032 года корабль Starship компании SpaceX должен доставить на естественный спутник Земли ровер японского производства. При этом не ранее 2033 года посадочный аппарат Blue Moon разработки Blue Origin планируется использовать для доставки на спутник обитаемого модуля.

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Ранее издание отмечало, что NASA обновило перечень мест высадки миссии Artemis 3, в рамках которой американские астронавты должны оказаться на поверхности Луны.

Ранее научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России, академик Лев Зеленый сообщил, что «Роскосмос» поддержал идею по созданию двух автоматических станций «Луна-27», но итоговое решение еще не принято из-за недостатка финансов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
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