В Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе сбил толпу людей
Автомобилист сбил толпу людей на пешеходном переходе в Челябинске. Кадры происшествия публикуют СМИ.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. На кадрах видно, что после ДТП водитель скрылся с места аварии. Прохожие пытались оказать помощь пострадавшим. Скорая помощь оперативно прибыла на место. Число пострадавших уточняется.
По данным Telegram-канала Shot, водителя смогли задержать — он устроил аварию через квартал, там его заблокировали другие водители. Очевидцы сообщают, что мужчина сел пьяным за руль.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru