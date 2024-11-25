В Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе сбил толпу людей

Инцидент произошел на перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина. На кадрах видно, что после ДТП водитель скрылся с места аварии. Прохожие пытались оказать помощь пострадавшим. Скорая помощь оперативно прибыла на место. Число пострадавших уточняется.

По данным Telegram-канала Shot, водителя смогли задержать — он устроил аварию через квартал, там его заблокировали другие водители. Очевидцы сообщают, что мужчина сел пьяным за руль.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Ленинградской области, напоминает RT.

