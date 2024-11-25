В МВД сообщили о задержании водителя, сбившего пешеходов в Челябинске
В Челябинске задержали водителя, который сбил толпу людей на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, задержание произвели сотрудники Госавтоинспекции. Сейчас злоумышленника достают в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
По данным пресс-службы Минздрава Челябинской области, в результате ДТП никто не погиб, а пострадавшим сейчас оказывается медицинская помощь. По предварительным данным, пострадали пятеро.
Ранее в Тюмени произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей — в аварии пострадали трое, в том числе и 12-летний ребенок, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru