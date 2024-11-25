В Новосибирске служебная собака унюхала в багаже $32 тысячи
В новосибирском аэропорту Толмачево собака по кличке Баяра предотвратила незаконный вывоз более 32 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Сибирской таможни.
Известно, что пассажир пытался вылететь в Самарканд с ручной кладью, где и была большая сумма денег. Так, помимо долларов мужчина пытался вывезти 56 тысяч рублей и 293 тысячи узбекских сум (2,3 тысячи рублей в эквиваленте).
Наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.
Ранее немецкая таможня конфисковала у двух россиянок одежду и сумки на 114 тысяч евро, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Волочкова назвала «сумасшествием» продажу билетов в Большой театр
- В Новосибирске служебная собака унюхала в багаже $32 тысячи
- Депутат Иванов назвал сектантами тех, кто инвестирует в биткоины
- В Перми школьницу госпитализировали после удара током от опоры подъезда
- Мурашко заявил, что российская медицина успешно борется с инфарктами
- Спикером парламента Грузии переизбран Шалва Папуашвили
- В Челябинске пьяный водитель на пешеходном переходе сбил толпу людей
- Корабль «Прогресс МС-28» увел МКС от столкновения с космическим мусором
- В Египте около Марса-Алама затонула яхта с более чем 30 туристами
- СМИ: Паром между Сочи и турецким Трабзоном запустят в середине декабря 2024 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru