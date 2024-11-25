В Новосибирске служебная собака унюхала в багаже $32 тысячи

В новосибирском аэропорту Толмачево собака по кличке Баяра предотвратила незаконный вывоз более 32 тысяч долларов, сообщили в пресс-службе Сибирской таможни.

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Известно, что пассажир пытался вылететь в Самарканд с ручной кладью, где и была большая сумма денег. Так, помимо долларов мужчина пытался вывезти 56 тысяч рублей и 293 тысячи узбекских сум (2,3 тысячи рублей в эквиваленте).

Наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

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ФОТО: Росгвардия Северо-Западного округа
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