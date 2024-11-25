В Новосибирске служебная собака унюхала в багаже $32 тысячи

Известно, что пассажир пытался вылететь в Самарканд с ручной кладью, где и была большая сумма денег. Так, помимо долларов мужчина пытался вывезти 56 тысяч рублей и 293 тысячи узбекских сум (2,3 тысячи рублей в эквиваленте).

Наличные денежные средства в сумме, превышающей 10 тысяч долларов в эквиваленте, подлежат обязательному письменному декларированию. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело.

Ранее немецкая таможня конфисковала у двух россиянок одежду и сумки на 114 тысяч евро, напоминает RT.

