СМИ: Возгорание произошло в ЖК «Зиларт» в Москве

Кондиционеры жилого комплекса «Зиларт» со 2-го по 7-й этаж загорелись в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.

По данным Telegram-канала, перед возгоранием жильцы услышали взрыв. Огонь не успел распространиться на подъезд.

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На опубликованных в Сети кадрах видно, как пламя охватило два этажа. Из окон валит густой черный дым.

Информации о пострадавших нет.

Ранее балконы загорелись на нескольких этажах многоэтажного дома в Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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