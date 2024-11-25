СМИ: Возгорание произошло в ЖК «Зиларт» в Москве
25 ноября 202414:00
Кондиционеры жилого комплекса «Зиларт» со 2-го по 7-й этаж загорелись в Москве, сообщил Telegram-канал SHOT.
По данным Telegram-канала, перед возгоранием жильцы услышали взрыв. Огонь не успел распространиться на подъезд.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как пламя охватило два этажа. Из окон валит густой черный дым.
Информации о пострадавших нет.
Ранее балконы загорелись на нескольких этажах многоэтажного дома в Севастополе, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru