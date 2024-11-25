Мурашко заявил, что российская медицина успешно борется с инфарктами

По его словам, этого удалось достичь за счёт расширения перечня бесплатных лекарственных препаратов, которыми в течение двух лет обеспечиваются пациенты.

«Число умерших от повторных инфарктов Миокарда уменьшилось на 77%. Это очень хороший результат», - заключил министр.

Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Александр Покатилов заявил, что здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, однако не могут обезопасить на 100%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

