Мурашко заявил, что российская медицина успешно борется с инфарктами
В России за пять лет на 35% снизилось количество повторных инфарктов Миокарда. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
По его словам, этого удалось достичь за счёт расширения перечня бесплатных лекарственных препаратов, которыми в течение двух лет обеспечиваются пациенты.
«Число умерших от повторных инфарктов Миокарда уменьшилось на 77%. Это очень хороший результат», - заключил министр.
Ранее руководитель сосудистого центра Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава РФ Александр Покатилов заявил, что здоровый образ жизни в сочетании с правильным питанием могут значительно снизить вероятность инфаркта и инсульта, однако не могут обезопасить на 100%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru