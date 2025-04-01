МВД пообещало 1 млн рублей за помощь в раскрытии убийств трех пенсионерок

Министерство внутренних дел объявило награду в один миллион рублей за помощь в раскрытии преступлений в отношении трех женщин пенсионного возраста в Воронежской области, совершенных в 2015 и 2017 годах. Информацию об этом распространила через соцсети официальный представитель МВД Ирина Волк.

Она рассказала, что полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета расследуют убийства трех пожилых гражданок в поселке Давыдовка Лискинского района Воронежской области. Первое преступление было совершено в ноябре 2015 года. Неизвестный проник в дом к одинокой 81-летней пенсионерке.

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Второе убийство совершили в марте 2016 года – жертвой преступника стала 82-летняя женщина. Еще ровно через год была убита 84-летняя жительница Давыдовки.

По версии следствия, все три преступления мог совершить один и тот же злоумышленник. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным правоохранителей, почерк убийств был схожим – нападавший избивал пенсионерок до смерти, после чего покидал место преступления, не тронув никаких вещей или ценностей.

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ФОТО: Помощник министра внутренних дел РФ ФОТО: РИА Новости
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