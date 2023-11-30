На станции водоочистки в Волгограде произошла утечка хлора
Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Волгограде, угрозы для персонала и жителей нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.
Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда.
«Был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов ... Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано», — отметили в мэрии.
Сейчас водоочистные сооружения работают штатно, герметичность оборудования восстановили. На месте находятся оперативные службы.
Ранее выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, об инциденте стало известно в апреле, напоминает Ura.ru. Угрозы жизни и здоровью местного населения не было.
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