На станции водоочистки в Волгограде произошла утечка хлора

Утечка хлора произошла на станции водоочистки в Волгограде, угрозы для персонала и жителей нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию города.

В двух округах Омска зафиксировали выбросы ядовитого хлорида водорода

Инцидент произошел в Тракторозаводском районе Волгограда.

«Был зафиксирован факт неисправности запорной арматуры на складе хранения химических реагентов ... Наличие хлора за пределами предприятия не зафиксировано», — отметили в мэрии.

Сейчас водоочистные сооружения работают штатно, герметичность оборудования восстановили. На месте находятся оперативные службы.

Ранее выброс хлора произошел в Кирово-Чепецке, об инциденте стало известно в апреле, напоминает Ura.ru. Угрозы жизни и здоровью местного населения не было.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
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