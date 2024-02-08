На сочинском курорте «Газпром Поляна» закрыли трассу из-за схода лавины

Горнолыжную трассу временно закрыли на популярном курорте «Газпром Поляна» в Сочи. Причиной инцидента стал сход лавины. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.

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По данным собеседника агентства, никто из райдеров не пострадал, а службы «Газпром Поляны» оперативно очистили трассу.

Представитель «Газпром Поляны» также рассказал, что службы курорта оперативно расчистили трассу.

Ранее на канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки.

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
ТЕГИ:СочиКурортыЛавина

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