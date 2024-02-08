На сочинском курорте «Газпром Поляна» закрыли трассу из-за схода лавины
8 февраля 202419:42
Горнолыжную трассу временно закрыли на популярном курорте «Газпром Поляна» в Сочи. Причиной инцидента стал сход лавины. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу курорта.
По данным собеседника агентства, никто из райдеров не пострадал, а службы «Газпром Поляны» оперативно очистили трассу.
Представитель «Газпром Поляны» также рассказал, что службы курорта оперативно расчистили трассу.
Ранее на канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На сочинском курорте «Газпром Поляна» закрыли трассу из-за схода лавины
- «Русские сезоны» пройдут в Бахрейне в 2025 году
- Индия выразила желание приобрести нефтяные активы в России
- Депутат рады Гончаренко заявил, что Залужного уволили с поста главкома ВСУ
- Зампред Центробанка перечислил условия повышения доступности жилья
- Newsweek: Карлсона могут обвинить в шпионаже из-за интервью с Путиным
- Голикова: В России готовятся изменения по сдачи ЕГЭ по физике и математике
- Зеленский предложил Залужному «остаться в команде»
- СМИ: В США признались в уничтожении Ил-76 ракетой Patriot
- ЦБ: спрос населения на валюту в январе упал на 43%
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru