Высокогорный район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода лавины

Ранее сообщалось, что более 30 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за коротких замыканий и обрыва линии электропередачи на фоне непогоды, напоминает «Радиоточка НСН».

Об аварийных отключениях сообщили и в мэрии города Каспийска, где из-за аварии без электричества остались жители южной части города, в том числе две общеобразовательные школы.

Местные СМИ сообщили, что в Дагестане нашли попавший в снежный плен автомобиль с шестью людьми, включая троих детей. Они несколько часов не выходили на связь из-за метели, которая застала их в пути по горной дороге.

