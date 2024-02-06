Высокогорный район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода лавины
Весь высокогорный Цунтинский район Дагестана отрезан от дорожного сообщения из-за схода снежной лавины, сообщили в ГУ МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что более 30 населенных пунктов в Дагестане остались без электричества из-за коротких замыканий и обрыва линии электропередачи на фоне непогоды, напоминает «Радиоточка НСН».
Об аварийных отключениях сообщили и в мэрии города Каспийска, где из-за аварии без электричества остались жители южной части города, в том числе две общеобразовательные школы.
Местные СМИ сообщили, что в Дагестане нашли попавший в снежный плен автомобиль с шестью людьми, включая троих детей. Они несколько часов не выходили на связь из-за метели, которая застала их в пути по горной дороге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru