На «Красной поляне» столкнулись кабинки канатной дороги

На канатной дороге сочинского курорта «Красная поляна» столкнулись кабинки. Очевидцы публикуют фото в соцсетях.

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РИА Новости со ссылкой на представителя курорта сообщает, что ЧП произошло из-за дождей, а в результате инцидента никто не пострадал.

Столкновение кабинок произошло на высоте 960 метров.

Это уже второе ЧП на курорте за день. Ранее шесть человек были спасены после схода пласта снега на горнолыжном курорте «Лаура» в Сочи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Денис Абрамов
ТЕГИ:КурортыСочи

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