На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
«В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», - уточнили в ведомстве.
Инцидент произошёл 3 августа в селе Петровское городского округа Истра, пишут «Известия». В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра.
Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд, сообщает Газета.ру. В 22:06 мск 3 августа в МЧС заявили о локализации пожара на площади 55 тысяч кв. метров.
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