На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали открытое горение

«В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», - уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл 3 августа в селе Петровское городского округа Истра, пишут «Известия». В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра.

Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд, сообщает Газета.ру. В 22:06 мск 3 августа в МЧС заявили о локализации пожара на площади 55 тысяч кв. метров.