На складе Ozon в подмосковной Истре ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе компании Ozon в подмосковной Истре ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Уголовное дело возбудили по факту пожара на складе Ozon в Подмосковье

«В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», - уточнили в ведомстве.

Инцидент произошёл 3 августа в селе Петровское городского округа Истра, пишут «Известия». В компании Ozon уточнили, что возгорание произошло в отдельном блоке фулфилмент-центра.

Для борьбы с огнём были направлены вертолёты Ка-32 и Ми-8, а также пожарный поезд, сообщает Газета.ру. В 22:06 мск 3 августа в МЧС заявили о локализации пожара на площади 55 тысяч кв. метров.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:МЧС РФМосковская ОбластьПожар
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры