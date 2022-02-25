На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода
25 февраля 202209:43
Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области, трое рабочих могут быть под завалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Как отмечается, обрушение произошло на глубине порядка 550 метров. На место происшествия выехали горноспасатели.
Ранее в результате обрушения горной породы в шахте бывшего рудника «Светлый» в Сусуманском городском округе Магаданской области погибли двое мужчин.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru