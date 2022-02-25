На шахте в Ростовской области обрушилась горная порода

Обрушение горной породы произошло в шахте «Обуховская» в Ростовской области, трое рабочих могут быть под завалами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

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Как отмечается, обрушение произошло на глубине порядка 550 метров. На место происшествия выехали горноспасатели.

Ранее в результате обрушения горной породы в шахте бывшего рудника «Светлый» в Сусуманском городском округе Магаданской области погибли двое мужчин.

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ФОТО: РИА Новости/ Павел Лисицын
ТЕГИ:ОбрушениеРоссия
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