Футболист Александр Прудников попал в аварию в Москве

По данным SHOT, авария произошла в районе Раменки на Ломоносовском проспекте. Спортсмен сам управлял автомобилем Voyah. В результате столкновения с Porsche его седан перевернулся, вторая машина получила серьёзные повреждения.

Как пишет Telegram-канал Baza, медики оказали помощь участникам аварии на месте, госпитализация никому не потребовалась.

37-летний нападающий Александр Прудников - воспитанник московского «Спартака», ранее выступал за столичное «Динамо» и белорусский ФК «Витебск».

Ранее шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».