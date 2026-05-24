Футболист Александр Прудников попал в аварию в Москве
Экс-футболист «Спартака» Александр Прудников попал в ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По данным SHOT, авария произошла в районе Раменки на Ломоносовском проспекте. Спортсмен сам управлял автомобилем Voyah. В результате столкновения с Porsche его седан перевернулся, вторая машина получила серьёзные повреждения.
Как пишет Telegram-канал Baza, медики оказали помощь участникам аварии на месте, госпитализация никому не потребовалась.
37-летний нападающий Александр Прудников - воспитанник московского «Спартака», ранее выступал за столичное «Динамо» и белорусский ФК «Витебск».
Ранее шесть человек пострадали в ДТП с автобусом на юге Москвы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
