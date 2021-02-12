На федеральных трассах в Тульской области развернуты пункты обогрева

Пункты обогрева развернуты вдоль федеральных трасс Тульской области. Это связано с ухудшением погодных условий, сообщила пресс-служба МЧС России.

В сообщении отмечается, что в Тульской области на федеральной трассе М-2 «Крым» развернуто четыре пункта обогрева и два пункта на федеральной трассе М-4 «Дон». Передвижные пункты обогрева работают круглосуточно.

В них есть питьевая вода, чайники, аптечки и устройства для подзарядки телефонов.