На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины

Информация о ДТП на трассе поступила в ведомство в 08:15 мск, тогда сообщалось о столкновении восьми машин.

«На настоящий момент участниками ДТП стали 22 автомобиля. Люди едут, фотографируют, отвлекаются», — рассказали в пресс-службе.

Данных о пострадавших в результате инцидентов пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

