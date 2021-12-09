На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины

Более 20 автомобилей столкнулись на 1 221-м километре федеральной трассы М-8 «Холмогоры» в районе деревни Любовское в Архангельской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

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Информация о ДТП на трассе поступила в ведомство в 08:15 мск, тогда сообщалось о столкновении восьми машин.

«На настоящий момент участниками ДТП стали 22 автомобиля. Люди едут, фотографируют, отвлекаются», — рассказали в пресс-службе.

Данных о пострадавших в результате инцидентов пока нет, на месте работают сотрудники ГИБДД.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПАрхангельская Область
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