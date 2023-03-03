На Сахалине произошло землетрясение

В пятницу ночью на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую геофизическую службу РАН.

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Эпицентр оказался в 11 километрах от села Горное. Очаг землетрясения также находился на глубине 11 километров.

По словам представителя службы, подземные толчки силой могли ощутить жители Макаровского района.

Ранее директор Единой геофизической службы РАН Юрий Виноградов в разговоре с НСН заявил, что Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо — сейсмоопасная зона, мощные землетрясения случаются там практически ежегодно.

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ФОТО: flickr.com // Alexander Sergeev
ТЕГИ:СахалинЗемлетрясение
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