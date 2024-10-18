На Сахалине перевернулось грузовое судно с семью моряками
Грузовое судно с щебнем и песком «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалинской области. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.
По предварительным данным, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке.
«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна. Сейчас идет поисково-спасательная операция», — написал губернатор в Telegram-канале.
На месте инцидента находятся спасательное судно и два буксира.
Ранее в Санкт-Петербурге затонул катер, на борту которого находились три человека, напоминает Ura.ru. Людям удалось выбраться с судна самостоятельно.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Бастрыкин сообщил о раскрытии более 4,1 тысячи преступлений прошлых лет
- СМИ: Крупные птицефабрики РФ повысят отпускные цены на куриные яйца
- На Сахалине перевернулось грузовое судно с семью моряками
- Депутат Петров: Нет причин вводить ограничения из-за коронавируса
- Богатейший человек в мире Илон Маск отказался от ужина из-за дороговизны
- В ЕС обсуждают экстренные меры для пограничных с РФ стран
- Для привлечения персонала: РЖД вводит подъёмные в 150 тысяч рублей
- Израиль показал кадры последних минут жизни лидера «Хамаса» Синвара
- Военкор Котенок заявил, что для ВСУ наступили «черные дни»
- Рогов заявил, что появление ядерного оружия на Украине станет ошибкой Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru