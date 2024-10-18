На Сахалине перевернулось грузовое судно с семью моряками

Грузовое судно с щебнем и песком «Григорий Ловцов» перевернулось у берегов Корсаковского района Сахалинской области. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко.

По предварительным данным, крен и переворачивание судна произошли при перегрузке.

«На борту находилось семь членов экипажа. Троих человек удалось спасти, судьба четырех пока неизвестна. Сейчас идет поисково-спасательная операция», — написал губернатор в Telegram-канале.

На месте инцидента находятся спасательное судно и два буксира.

Ранее в Санкт-Петербурге затонул катер, на борту которого находились три человека, напоминает Ura.ru. Людям удалось выбраться с судна самостоятельно.

