В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
В Санкт-Петербурге случилась авария на воде, теплоход столкнулся с прогулочным судном в районе Литейного моста, сообщила транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале.
Уточняется, что авария произошла в ночь на 15 сентября. Так, теплоход "Соларис" совершил наезд на прогулочное судно "Москва-101". Причины произошедшего не приводятся, пострадавших нет.
В мае в Санкт-Петербурге ночью под Литейным мостом также столкнулись два судна. По информации очевидцев, авария случилась в связи с тем, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионный корабль «Чайка-СПГ». При этом данные о пострадавших и нанесенном ущербе пока не уточняются.
10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойка. В результате ДТП погибли несколько человек. По факту аварии возбудили уголовное дело в отношении компании-перевозчика об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И в отношении водителя — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мурашко: Порядка 40 млн человек в РФ страдают ожирением
- В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном
- Корабль Crew Dragon с туристами на борту приводнился в США
- Шольц пообещал не щадить подозреваемых в подрыве «Северных потоков»
- В России с 15 сентября запретили продажу непромаркированной одежды
- Мурашко: Лекарств от коронавируса в России достаточно, они работают
- «Экскурсия уличного агентства»: 21 турист из России пострадал в ДТП в Египте
- Платежная система «Мир» заработает в Иране через полгода
- СМИ: США перебросили войска и HIMARS на Алеутские острова из-за учений ВМФ РФ
- Суд продлил арест фигурантам дела о некачественных сухпайках для армии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru