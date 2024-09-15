В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном

В мае в Санкт-Петербурге ночью под Литейным мостом также столкнулись два судна. По информации очевидцев, авария случилась в связи с тем, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионный корабль «Чайка-СПГ». При этом данные о пострадавших и нанесенном ущербе пока не уточняются.

10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойка. В результате ДТП погибли несколько человек. По факту аварии возбудили уголовное дело в отношении компании-перевозчика об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И в отношении водителя — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей, передает «Радиоточка НСН».

