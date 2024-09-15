В Петербурге теплоход столкнулся с прогулочным судном

В Санкт-Петербурге случилась авария на воде, теплоход столкнулся с прогулочным судном в районе Литейного моста, сообщила транспортная прокуратура города в своем Telegram-канале.

Уточняется, что авария произошла в ночь на 15 сентября. Так, теплоход "Соларис" совершил наезд на прогулочное судно "Москва-101". Причины произошедшего не приводятся, пострадавших нет.

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В мае в Санкт-Петербурге ночью под Литейным мостом также столкнулись два судна. По информации очевидцев, авария случилась в связи с тем, что теплоход «Соларис» въехал в прогулочно-экскурсионный корабль «Чайка-СПГ». При этом данные о пострадавших и нанесенном ущербе пока не уточняются.

10 мая в Санкт-Петербурге пассажирский автобус упал в реку Мойка. В результате ДТП погибли несколько человек. По факту аварии возбудили уголовное дело в отношении компании-перевозчика об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И в отношении водителя — о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Северо-Западная транспортная прокуратура
ТЕГИ:АварияСанкт-Петербург

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