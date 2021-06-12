На Сабантуе лошадь врезалась в толпу людей в Татарстане

На видео, распространенных в соцсетях, снят момент праздника: лошадей с телегами бегают по кругу, зрители наблюдают за действием. В какой-то момент одно животное устремляется на людей.

«В результате происшествия пострадал подросток 2005 г. р. Был доставлен в Балтасинскую ЦРБ с ушибами», - пояснил собеседник агентства.

После обследования подросток отпущен домой. Данных о других пострадавших нет.

