На Сабантуе лошадь врезалась в толпу людей в Татарстане
Во празднования Сабантуя лошадь, запряженная в телегу, врезалась в толпу людей. Инцидент произошел в поселке Балтаси республики Татарстан. Подросток получил ушибы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
На видео, распространенных в соцсетях, снят момент праздника: лошадей с телегами бегают по кругу, зрители наблюдают за действием. В какой-то момент одно животное устремляется на людей.
«В результате происшествия пострадал подросток 2005 г. р. Был доставлен в Балтасинскую ЦРБ с ушибами», - пояснил собеседник агентства.
После обследования подросток отпущен домой. Данных о других пострадавших нет.
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