Путин рассказал о своём падении с лошади
Президент России Владимир Путин заявил, что любит лошадей, но ему редко удается ездить верхом, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, тренировки не всегда проходили гладко и на одной из них он вылетел из седла.
«Так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой реальный кульбит», - поделился воспоминаниями российский лидер.
Путин добавил, что на месте падения был мягкий грунт с опилками и падать ему было «достаточно комфортно».
Ранее Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провели выходные в тайге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они передвигались по Сибири на вездеходах и гуляли по таёжным лесам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru