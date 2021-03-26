Путин рассказал о своём падении с лошади

Президент России Владимир Путин заявил, что любит лошадей, но ему редко удается ездить верхом, сообщает ТАСС.

По словам главы государства, тренировки не всегда проходили гладко и на одной из них он вылетел из седла.

«Так получилось, что лошадь перед барьером встала, и я сделал такой реальный кульбит», - поделился воспоминаниями российский лидер.

Путин добавил, что на месте падения был мягкий грунт с опилками и падать ему было «достаточно комфортно».

Ранее Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу провели выходные в тайге. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они передвигались по Сибири на вездеходах и гуляли по таёжным лесам.