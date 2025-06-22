МИД РФ заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию

Это было 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном российских регионах были сбиты украинские беспилотники. По словам дипломата, Москва осуждает такие действия в отношении союзника и члена ОДКБ. Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры отреагировать на эти провокации.

Ранее над территорией России сбили 61 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

