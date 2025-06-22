МИД РФ заявил о пролете беспилотников ВСУ над Казахстаном при атаках на Россию

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана, сообщила на официальном сайте МИД РФ представитель ведомства Мария Захарова.

Минобороны сообщило об уничтожении 81 украинского беспилотника

Это было 19 и 20 июня, когда в приграничных с Казахстаном российских регионах были сбиты украинские беспилотники. По словам дипломата, Москва осуждает такие действия в отношении союзника и члена ОДКБ. Захарова призвала все ответственные правительства и профильные международные структуры отреагировать на эти провокации.

Ранее над территорией России сбили 61 украинский беспилотник, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:МИД РФКазахстанВСУБеспилотники

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