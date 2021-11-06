На россиянина завели уголовное дело на Украине из-за государственного флага

«Утром 6 ноября в полицию поступило сообщение, что со здания ТРЦ по улице 600-летия в Виннице неизвестный мужчина снял государственный флаг Украины. Это увидели охранники торгового центра, поэтому злоумышленник начал убегать, выбросив флаг в кусты», — отмечают в украинском ведомстве.

Уточняется, что 35-летнего россиянина доставили в отдел полиции, когда он был еще в состоянии алкогольного опьянении. По словам задержанного, он совершил противоправный поступок из-за спора со знакомым. Выяснилось, что мужчина приехал на Украину, чтобы навестить родственников, пишет Газета.ru.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». В соответствии с украинским законодательством, нарушителя могут оштрафовать или арестовать на срок до шести месяцев, или отправить в заключение на срок до пяти лет.

Ранее уголовное дело завели на участника акции против уголовного преследования крымских татар в Гатчине. Активист Владимир Шипицын во время задержания упал и украинским флагом сбил с полицейского форменную кепку, рассказал адвокат Антон Юпанов.

