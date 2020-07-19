Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского

Уголовное дело завели на участника акции против уголовного преследования крымских татар в Гатчине. Активист Владимир Шипицын во время задержания упал и украинским флагом сбил с полицейского форменную кепку. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

«Ему (Шипицыну – прим. НСН) вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — цитирует адвоката Lenta.ru.