Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского

Уголовное дело завели на участника акции против уголовного преследования крымских татар в Гатчине. Активист Владимир Шипицын во время задержания упал и украинским флагом сбил с полицейского форменную кепку. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.

«Ему (Шипицыну – прим. НСН) вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — цитирует адвоката Lenta.ru.

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Судя по опубликованному видео, нарушитель упал с флагом в руке после того, как его взял за руку и потянул полицейский. Не удержавшийся на ногах Шипицын, падая, задел древком украинского флага кепку полицейского и сбил головной убор с головы стража порядка, пока тот продолжал держать Шипицына за руку.

Известно, что активист находится в изоляторе временного содержания.

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ФОТО: pixabay.com
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