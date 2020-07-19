Россиянину грозит уголовное дело за сбитую украинским флагом кепку полицейского
Уголовное дело завели на участника акции против уголовного преследования крымских татар в Гатчине. Активист Владимир Шипицын во время задержания упал и украинским флагом сбил с полицейского форменную кепку. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Антона Юпанова.
«Ему (Шипицыну – прим. НСН) вменяется, что он пластиковой трубкой от флага ударил сотрудника полиции по голове», — цитирует адвоката Lenta.ru.
Судя по опубликованному видео, нарушитель упал с флагом в руке после того, как его взял за руку и потянул полицейский. Не удержавшийся на ногах Шипицын, падая, задел древком украинского флага кепку полицейского и сбил головной убор с головы стража порядка, пока тот продолжал держать Шипицына за руку.
Известно, что активист находится в изоляторе временного содержания.
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