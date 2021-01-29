На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

На Рижском направлении и МЦД-2 пригородные поезда в сторону Москвы и области следуют с увеличенным интервалом. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, инцидент связан с техническими проблемами.

Движение сейчас осуществляется по одному пути.

Сообщается, что МЖД прилагает все усилия для того, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график.