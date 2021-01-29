На Рижском направлении МЖД произошел сбой в движении поездов

На Рижском направлении и МЦД-2 пригородные поезда в сторону Москвы и области следуют с увеличенным интервалом. Как сообщила пресс-служба Московской железной дороги, инцидент связан с техническими проблемами.

Движение сейчас осуществляется по одному пути.

Сообщается, что МЖД прилагает все усилия для того, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график.

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В своем телеграм-канале департамент транспорта Москвы пояснил, что на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено движение поездов из-за повреждения контактного провода. Над проблемой работает восстановительная бригада.

Ранее сообщалось, что станция МЦД-1 «Баковка» начала работу после реконструкции.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбойПоездаМосква
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